Самая дешевая Toyota Corolla в мире получила особое оснащение 1 14.05.2026, 10:29

Цена стартует с 13 600 долларов.

Популярная бюджетная модель Toyota Corolla в первую очередь нравится покупателям за свою низкую цену. Однако у машины появилась самая дешевая модификация в мире. Вдобавок автомобиль получил особое оснащение.

Как стало известно Carscoops, специальную версию Toyota Corolla 2026 года разработали для обучения вождению. Это Toyota Corolla с МКПП, в которой есть дополнительные педали для инструктора и базовый 1,5-литровый ДВС мощностью 118 л.с.

Цена Toyota Corolla Driving School стартует с 13 600 долларов. Можно выбрать и гибридную силовую установку на 138 сил.

Модель Corolla готовится к смене поколений ориентировочно в 2027-2028 годах. А пока автомобиль показали в новом особом виде после специальной модернизации, которую приурочили к 60-летию знаменитой модели.

Машина получила декоративное оформление, медно-золотистые элементы, новые 17-дюймовые колесные диски и специальные шильдики. Ожидается, что скоро компания добавит разные лимитированные издания Corolla для многих регионов.

