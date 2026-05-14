Ученые рассказали, что роднит собак и людей 14.05.2026, 11:17

В наших ДНК есть много общего.

Бывает так: один золотистый ретривер радостно приветствует любого гостя, а другой — дрожит от звука домофона или прячется, услышав шум улицы, пишет New Voice.

Кембриджские ученые провели масштабное генетическое расследование и выяснили, что причины такой разницы заложены в ДНК, которая у собак и людей имеет гораздо больше общего, чем считалось ранее.

Изучив геномы более 1300 взрослых псов, ученые нашли 12 конкретных участков, управляющих «личностью» животного. Именно эти маркеры определяют, насколько быстро собака усваивает команды или как сильно она будет бояться внезапных звуков.

Больше всего поражает то, что две трети найденных «генов характера» у ретриверов совпадают с теми, которые регулируют наш собственный интеллект и эмоциональную устойчивость. Например, участок PTPN1, который делает собаку задиристой по отношению к другим животным, у людей связан с памятью и склонностью к апатии. А ген ROMO1, ответственный за сообразительность пса во время дрессировки, в нашем случае влияет на уровень IQ и эмоциональную уязвимость.

Конечно, отдельный ген не работает как включатель «злости» или «гениальности», но это открытие подтверждает: мы с собаками имеем общий биологический фундамент для восприятия стресса и формирования чувств.

Авторы исследования призывают владельцев не клеймить своих питомцев «непослушными». Если ваш пес паникует из-за пылесоса или замирает при виде незнакомой собаки — это не прихоть, а биологическая склонность к более острому восприятию мира.

«Если ваш ретривер вздрагивает от каждого звука, возможно, стоит проявить к нему немного больше эмпатии», — отмечает исследовательница Анна Моррос Нуэво. Знание того, что страх может быть прописан в ДНК, помогает владельцам и ветеринарам воспринимать поведенческие проблемы как часть здоровья, а не как потребность в наказании.

Собаки делят с нами не только диваны, но и стрессы современной жизни. Шум города, качество воздуха в доме и даже наше психологическое состояние влияют на животных так же, как и на нас. Исследователи отмечают, что собаки являются идеальными моделями для изучения того, как окружающая среда взаимодействует с генами в реальном времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com