В Минске приняли новое решение по «хрущевкам» 14.05.2026, 11:28

Массового сноса не будет.

Власти Минска пока не планируют массовый снос «хрущевок». Как пишет «Минск-Новости», ждать масштабной программы демонтажа старых пятиэтажек в ближайшие годы не стоит.

Об этом рассказала заведующая научно-исследовательским отделом жилищной политики и сопровождения информационных систем НИПТИС имени С.С. Атаева, кандидат экономических наук Марина Еременко.

По ее словам, в столице пока нет единой системной стратегии по сносу «хрущевок». В планах развития города до 2030 года основной акцент сделан не на демонтаж, а на реновацию существующего жилого фонда.

Эксперт пояснила, что снос панельных домов требует слишком больших затрат. Для сравнения она привела опыт Москвы, где до 2032 года планируют снести около 8 тысяч «хрущевок» и построить на их месте современные высотные дома.

Однако, как отметила Еременко, в российской столице стоимость земли значительно выше, а также хватает частных инвесторов, готовых финансировать подобные проекты. В Беларуси таких возможностей нет, особенно в регионах, а бюджетных ресурсов для масштабной программы недостаточно.

По предварительным расчетам, снос одного квадратного метра жилья обходится примерно в 660 рублей. Если учитывать необходимость предоставить жильцам равноценные квартиры, сумма увеличивается до 4470 рублей за квадратный метр.

Таким образом, полная стоимость сноса одного дома с компенсацией жильцам превышает 5100 рублей за квадратный метр. Это более чем в два раза дороже строительства нового жилья, которое сейчас обходится примерно в 2150 рублей за квадратный метр.

По словам специалиста, для сноса всех минских «хрущевок» потребовались бы десятки миллиардов рублей, не считая расходов на вывоз и переработку строительного мусора.

Более реалистичным решением эксперт считает комплексную реновацию. Речь идет о модернизации зданий, реконструкции с надстройкой дополнительных этажей и расширением существующих корпусов.

Снос возможен лишь в отдельных случаях — если дом признан аварийным, если отсутствуют базовые инженерные коммуникации либо если находится инвестор, готовый профинансировать строительство нового объекта на месте старого.

Хотя «хрущевки» изначально проектировались на срок службы 25–30 лет, практика показала их большую устойчивость. Сейчас износ несущих конструкций таких домов оценивается в пределах 10–35%, а внешних элементов — в 50–70%.

При качественной реновации, считает Еременко, такие здания могут прослужить еще от 50 до 100 лет.

Под «хрущевками» обычно понимают панельные дома, построенные в 1955–1975 годах. В Минске насчитывается около 890 таких зданий общей площадью примерно 3 миллиона квадр

