Основатель «теневого ЦРУ»: Украина стала шоком для России 4 14.05.2026, 12:15

3,904

РФ становится региональной державой.

Американский геостратег и основатель аналитической компании Stratfor, которую называют «теневой ЦРУ» Джордж Фридман заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины. По его оценке, Россия постепенно теряет экономические позиции и влияние, а также больше не соответствует статусу глобальной державы на уровне США или Китая.

В интервью изданию Geopolitical Futures Фридман отметил, что Украина продемонстрировала способность оказывать военное сопротивление, сопоставимое с российским, что стало неожиданностью для руководства Кремля.

По его словам, первоначальные ожидания быстрого военного успеха России не оправдались: вместо этого страна оказалась втянута в затяжной конфликт, сопровождающийся ударами по собственной территории и нарастающим экономическим давлением.

Фридман утверждает, что российская экономика не обрушивается мгновенно, но постепенно деградирует — на фоне нехватки ресурсов, роста цен и ограничений в гражданском секторе. Он также считает, что нефтегазовые доходы уже не дают прежней свободы маневра, а наращивание добычи ограничено технологическими и временными факторами.

«Украина показала себя в военном отношении равной России. И это огромный шок для российского общества. По общепринятому ранее мнению, украинцев должны были смять за пару месяцев. Украинцы сопротивляются настолько упорно и так долго — и при этом еще и бьют дронами по Москве и другим городам. Российское общество привыкло видеть себя — как в советское время — великой державой, глобальной державой. Сейчас Россия далеко не глобальная держава. Она потеряла Восточную Азию, Центральную Азию. Потеряла Южный Кавказ, Азербайджан, Армению. И весь Запад, все, что западнее — страны Балтии. Мы видим Россию совсем не такую, какой Россия рассчитывала быть после падения коммунизма. И все это произошло при Путине», — заявил он.

Фридман также заявил, что Россия оказалась сосредоточена в основном на внутренней повестке и войне, тогда как другие международные направления — включая отношения США и Китая — развиваются без ее значимого участия.

В его интерпретации текущая ситуация показывает пределы российской мощи, а сама страна постепенно превращается в государство с ограниченным международным влиянием.

Среди последствий конфликта он называет затяжную экономическую и социальную нагрузку, а также необходимость будущего переосмысления российской государственности после завершения войны и возможных политических изменений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com