закрыть
14 мая 2026, четверг, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Основатель «теневого ЦРУ»: Украина стала шоком для России

4
  • 14.05.2026, 12:15
  • 3,904
Основатель «теневого ЦРУ»: Украина стала шоком для России

РФ становится региональной державой.

Американский геостратег и основатель аналитической компании Stratfor, которую называют «теневой ЦРУ» Джордж Фридман заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины. По его оценке, Россия постепенно теряет экономические позиции и влияние, а также больше не соответствует статусу глобальной державы на уровне США или Китая.

В интервью изданию Geopolitical Futures Фридман отметил, что Украина продемонстрировала способность оказывать военное сопротивление, сопоставимое с российским, что стало неожиданностью для руководства Кремля.

По его словам, первоначальные ожидания быстрого военного успеха России не оправдались: вместо этого страна оказалась втянута в затяжной конфликт, сопровождающийся ударами по собственной территории и нарастающим экономическим давлением.

Фридман утверждает, что российская экономика не обрушивается мгновенно, но постепенно деградирует — на фоне нехватки ресурсов, роста цен и ограничений в гражданском секторе. Он также считает, что нефтегазовые доходы уже не дают прежней свободы маневра, а наращивание добычи ограничено технологическими и временными факторами.

«Украина показала себя в военном отношении равной России. И это огромный шок для российского общества. По общепринятому ранее мнению, украинцев должны были смять за пару месяцев. Украинцы сопротивляются настолько упорно и так долго — и при этом еще и бьют дронами по Москве и другим городам. Российское общество привыкло видеть себя — как в советское время — великой державой, глобальной державой. Сейчас Россия далеко не глобальная держава. Она потеряла Восточную Азию, Центральную Азию. Потеряла Южный Кавказ, Азербайджан, Армению. И весь Запад, все, что западнее — страны Балтии. Мы видим Россию совсем не такую, какой Россия рассчитывала быть после падения коммунизма. И все это произошло при Путине», — заявил он.

Фридман также заявил, что Россия оказалась сосредоточена в основном на внутренней повестке и войне, тогда как другие международные направления — включая отношения США и Китая — развиваются без ее значимого участия.

В его интерпретации текущая ситуация показывает пределы российской мощи, а сама страна постепенно превращается в государство с ограниченным международным влиянием.

Среди последствий конфликта он называет затяжную экономическую и социальную нагрузку, а также необходимость будущего переосмысления российской государственности после завершения войны и возможных политических изменений.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин