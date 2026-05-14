Основатель «теневого ЦРУ»: Украина стала шоком для России

Основатель «теневого ЦРУ»: Украина стала шоком для России4
- 14.05.2026, 12:15
РФ становится региональной державой.
Американский геостратег и основатель аналитической компании Stratfor, которую называют «теневой ЦРУ» Джордж Фридман заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины. По его оценке, Россия постепенно теряет экономические позиции и влияние, а также больше не соответствует статусу глобальной державы на уровне США или Китая.
В интервью изданию Geopolitical Futures Фридман отметил, что Украина продемонстрировала способность оказывать военное сопротивление, сопоставимое с российским, что стало неожиданностью для руководства Кремля.
По его словам, первоначальные ожидания быстрого военного успеха России не оправдались: вместо этого страна оказалась втянута в затяжной конфликт, сопровождающийся ударами по собственной территории и нарастающим экономическим давлением.
Фридман утверждает, что российская экономика не обрушивается мгновенно, но постепенно деградирует — на фоне нехватки ресурсов, роста цен и ограничений в гражданском секторе. Он также считает, что нефтегазовые доходы уже не дают прежней свободы маневра, а наращивание добычи ограничено технологическими и временными факторами.
«Украина показала себя в военном отношении равной России. И это огромный шок для российского общества. По общепринятому ранее мнению, украинцев должны были смять за пару месяцев. Украинцы сопротивляются настолько упорно и так долго — и при этом еще и бьют дронами по Москве и другим городам. Российское общество привыкло видеть себя — как в советское время — великой державой, глобальной державой. Сейчас Россия далеко не глобальная держава. Она потеряла Восточную Азию, Центральную Азию. Потеряла Южный Кавказ, Азербайджан, Армению. И весь Запад, все, что западнее — страны Балтии. Мы видим Россию совсем не такую, какой Россия рассчитывала быть после падения коммунизма. И все это произошло при Путине», — заявил он.
Фридман также заявил, что Россия оказалась сосредоточена в основном на внутренней повестке и войне, тогда как другие международные направления — включая отношения США и Китая — развиваются без ее значимого участия.
В его интерпретации текущая ситуация показывает пределы российской мощи, а сама страна постепенно превращается в государство с ограниченным международным влиянием.
Среди последствий конфликта он называет затяжную экономическую и социальную нагрузку, а также необходимость будущего переосмысления российской государственности после завершения войны и возможных политических изменений.