14 мая 2026, четверг, 13:27
Россия сокращает расходы на разработку лекарств

  • 14.05.2026, 13:08
Из-за «дыры» в бюджете.

Минпромторг РФ решил ограничить финансирование разработки инновационных лекарств на фоне растущего дефицита бюджета, пишет «Коммерсантъ». Теперь государство готово оплачивать только создание так называемых препаратов first in class («первых в классе»), не имеющих аналогов в мире. Изначально власти также обещали поддерживать категорию best in class («лучших в классе») — версии уже существующих лекарств, превосходящие аналоги по эффективности и безопасности, пишет The Moscow Times.

О новых правилах объявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева на фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге. По ее словам, правительство будет компенсировать затраты лишь на третью фазу клинических исследований и только для «прорывных» разработок. Максимальный размер поддержки составит 2,5 млрд рублей на один препарат. Решение было принято после совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой. В обсуждении участвовали российские разработчики препаратов — «Генериум», Biocad и «Р-Фарм».

Разработка лекарств first in class считается одной из самых дорогих и рискованных в фарминдустрии: на вывод такого препарата на рынок уходит минимум семь лет и миллиарды рублей. Производители отмечают, что господдержка покрывает лишь часть затрат. По оценкам главы «Фармасинтеза» Викрама Пунии, создание одного инновационного препарата обходится более чем в 5 млрд рублей. «Инновации требуют больших инвестиций, особенно на поздних стадиях клинических исследований», — подтверждает директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

Сокращение господдержки разработки лекарств происходит на фоне резкого роста дефицита федерального бюджета. По данным Минфина, за первые четыре месяца 2026 года «дыра» в казне достигла 5,877 трлн рублей — это уже в 1,6 раза больше плана на весь год (3,786 трлн). Доходы бюджета составили 11,7 трлн рублей, тогда как расходы превысили 17,5 трлн.

