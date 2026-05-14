Лукашенко неожиданно вспомнил, что он еще и «историк»? 4 14.05.2026, 12:46

В Беларуси создадут еще одну комиссию.

Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому в Беларуси предусматривается создание отдельной государственной комиссии для подготовки учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере и учебных пособий. Об этом сообщил Telegram-канал пропагандистов диктатора.

В состав комиссии будут включены «авторитетные ученые, преподаватели, учителя-практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов государственного управления, «депутатского» корпуса, общественных объединений».

Озвучено, что возглавит новую структуру министр образования, а за ведомством закрепят задачи для организационно-методического обеспечения деятельности и совершенствования содержания учебников и учебных пособий на пятилетку.

