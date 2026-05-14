Самый дорогой коттедж в Минске в апреле продали за $360 тысяч
- 14.05.2026, 12:27
Он находится в частном секторе за микрорайоном «Левада». Площадь одноэтажного здания составляет 144 кв. м, пишет realt.by.
По цене столичный лидер уступил недвижимости за МКАД. Напомним, статус самого дорогого дома по итогам апреля в Беларуси получил кирпичный коттедж в деревне Сосновая Смолевичского района (так называемая «IT-деревня»). Объект площадью 591 кв. м продали за $3,6 млн — это в 10 раз больше, чем отдали за дом в Затени.
Лидер минского сектора частных домов отстал по цене и от квартирного сегмента. В апреле статус самого дорогого жилья в Минске получила «двушка» площадью 123 кв. м в легендарном «доме Чижа» на ул. Сторожевской. За нее новый владелец заплатил почти $523,8 тыс., что на $163,8 тыс. дороже коттеджа в Затени.