Foreign Affairs: Чего Си Цзиньпин и Дональд Трампа хотят от саммита? 14.05.2026, 12:33

Саммит президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже называют одной из самых важных встреч между лидерами США и Китая со времен исторических переговоров бывших лидеров США и Китая Ричарда Никсона и Мао Цзэдуна в 1972 году. Однако за дипломатическими улыбками скрывается все более жесткое соперничество двух сверхдержав, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Китай подходит к переговорам с традиционной для Пекина стратегией — тщательно готовить каждую формулировку и заранее прописывать ключевые договоренности. Для Си Цзиньпина саммит — это не только торговля и экономика, но и часть долгой геополитической игры против США.

Авторы анализа отмечают, что китайский лидер по-прежнему одержим идеей не допустить судьбы Советского Союза. Именно поэтому Си делает ставку на жесткий контроль Коммунистической партии, экономическую самодостаточность и снижение зависимости от американских технологий и рынков.

Особое место на переговорах займет Иран. Китай не хочет открытого конфликта с Вашингтоном, но и не намерен отказываться от связей с Тегераном. Пекин опасается энергетического кризиса и угроз поставкам нефти через Ормузский пролив, однако одновременно пытается извлечь выгоду из ослабления американских позиций на Ближнем Востоке.

Одним из самых напряженных вопросов остается Тайвань. Си внимательно наблюдает за внутренними проблемами США, политическим расколом и перегрузкой американской военной системы. В Пекине могут решить, что сейчас подходящий момент для усиления давления в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

При этом Китай не собирается идти на серьезные уступки в экономике. Пекин может увеличить закупки американских товаров или временно смягчить ограничения на экспорт редкоземельных металлов, но фундаментально менять модель своей экономики Си не намерен.

Эксперты предупреждают: главная опасность саммита — не открытый конфликт, а разные трактовки договоренностей. Любое недопонимание между двумя крупнейшими державами мира способно резко повысить глобальную напряженность.

