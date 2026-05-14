Слова о Лукашенко оказались пророческими 2 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

14.05.2026, 8:36

Других вариантов у диктатора нет.

Прошло чуть больше недели после совещания Лукашенко с правительством, на котором обсуждалась ситуация на предприятиях цементной отрасли и Светлогорском ЦКК.

«Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками». Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Генрихович, думать, что вы таким образом открываете какую-то новую политику: вот это дадим, это», — заявил правитель.

Лукашенко раскритиковал правительство за хождения к нему с предложениями списать долги предприятиям, в которые с его же подачи были вложены миллиарды из госбюджета.

В тот же день экономический обозреватель Андрей Маховский в комментарии «Филину» пояснил:

Что это — «неправильный подход», Лукашенко говорит постоянно, но деньги все равно дает. А что ему еще делать? Других вариантов нет. Если не давать деньги, эти заводы закроются. Этим предприятиям все время нужны деньги не потому, что они плохо работают.

По его словам, в результате модернизации цементные заводы оказались в долгах, на которые уходит вся их прибыль. Такая же участь постигла и предприятие в Светлогорске.

«А долги появились, потому что Лукашенко хотел, чтобы Беларусь стала цементной и целлюлозной супердержавой. Это все происходит от гигантомании», — подчеркнул Маховский.

Как видим, слова эксперта оказались пророческими. 13 мая Александр Турчин отправился в Светлогорск. Госпресса при этом попыталась сделать хорошую мину, начав утро с сообщения, больше похожего на рекламный пресс-релиз.

Но сообщение пресс-службы правительства оказалось более приземленным: «Почему премьер-министр приехал на Светлогорский ЦКК: выработать системные решения по стабилизации деятельности предприятия».

Как бы то ни было, Турчин явно смог преодолеть насторожденность Лукашенко по поводу «неправильных подходов» правительства и его страхи из-за попыток «открывать какую-то новую политику».

Возможно, все дело в предложенном главой правительства рецепте: «Проблема касается не только одного этого предприятия и возникает с завидной регулярностью. Может быть, надо подумать о принятии системного решения по платежам в фонд национального развития, чтобы мы не так часто ходили к главе государства».

