закрыть
14 мая 2026, четверг, 8:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Слова о Лукашенко оказались пророческими

2
  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 14.05.2026, 8:36
  • 1,842
Слова о Лукашенко оказались пророческими

Других вариантов у диктатора нет.

Прошло чуть больше недели после совещания Лукашенко с правительством, на котором обсуждалась ситуация на предприятиях цементной отрасли и Светлогорском ЦКК.

«Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками». Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Генрихович, думать, что вы таким образом открываете какую-то новую политику: вот это дадим, это», — заявил правитель.

Лукашенко раскритиковал правительство за хождения к нему с предложениями списать долги предприятиям, в которые с его же подачи были вложены миллиарды из госбюджета.

В тот же день экономический обозреватель Андрей Маховский в комментарии «Филину» пояснил:

Что это — «неправильный подход», Лукашенко говорит постоянно, но деньги все равно дает. А что ему еще делать? Других вариантов нет. Если не давать деньги, эти заводы закроются. Этим предприятиям все время нужны деньги не потому, что они плохо работают.

По его словам, в результате модернизации цементные заводы оказались в долгах, на которые уходит вся их прибыль. Такая же участь постигла и предприятие в Светлогорске.

«А долги появились, потому что Лукашенко хотел, чтобы Беларусь стала цементной и целлюлозной супердержавой. Это все происходит от гигантомании», — подчеркнул Маховский.

Как видим, слова эксперта оказались пророческими. 13 мая Александр Турчин отправился в Светлогорск. Госпресса при этом попыталась сделать хорошую мину, начав утро с сообщения, больше похожего на рекламный пресс-релиз.

Но сообщение пресс-службы правительства оказалось более приземленным: «Почему премьер-министр приехал на Светлогорский ЦКК: выработать системные решения по стабилизации деятельности предприятия».

Как бы то ни было, Турчин явно смог преодолеть насторожденность Лукашенко по поводу «неправильных подходов» правительства и его страхи из-за попыток «открывать какую-то новую политику».

Возможно, все дело в предложенном главой правительства рецепте: «Проблема касается не только одного этого предприятия и возникает с завидной регулярностью. Может быть, надо подумать о принятии системного решения по платежам в фонд национального развития, чтобы мы не так часто ходили к главе государства».

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин