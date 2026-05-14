В Дятлово белорус пилил ветки на дереве и застрял 14.05.2026, 9:35

Подробности рассказали в МЧС.

В Дятлово спасатели МЧС приехали, когда белорус пилил ветки на дереве и застрял. Подробности рассказали в телеграм-канале ведомства.

ЧС произошла в районном центре вечером 13 мая. На улице Победы мужчина пилил ветки на дереве, но одна из веток зажала ему ногу. Самостоятельно освободиться белорус не смог и вызвал МЧС.

Спасатели использовали автолестницу, чтобы подняться наверх к мужчине. Затем они аккуратно распилили ветку и освободили ему ногу. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

