14 мая 2026, четверг, 10:27
Российский самолет сбросил авиабомбу на железную дорогу под Белгородом

  • 14.05.2026, 9:58
Поезд с пассажирами сошел с рельсов.

В Белгородской области РФ российский самолет случайно сбросил авиабомбу на железнодорожные пути, из-за чего пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате инцидента пострадала пожилая женщина. Об этом сообщило российское издание ASTRA.

Инцидент произошел в Яковлевском районе Белгородской области. По данным журналистов, авиабомба упала непосредственно на железнодорожное полотно и повредила около 25 метров пути. Боеприпас не взорвался.

Машинист поезда маршрутом «Разумное – Томаровка», в котором находились 15 пассажиров, заметил повреждение и применил экстренное торможение. Однако избежать аварии не удалось – поезд все же сошел с рельсов.

В результате происшествия пострадала 75-летняя женщина. На место прибыли саперы, которые изъяли авиабомбу ФАБ-500.

Сначала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной схода поезда мог быть подрыв. Позже он отредактировал сообщение и удалил упоминание об этой версии.

По информации журналистов, с начала 2026 года российская авиация как минимум 24 раза случайно или из-за технических неисправностей сбрасывала авиабомбы на территорию РФ и временно оккупированные территории.

