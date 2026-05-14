«Россияне прокрадывались у белорусской границы»
- 14.05.2026, 8:20
Военный эксперт указал на интересный момент.
В воздушной атаке 13 мая на Украину был интересный момент, когда «россияне прижимались» к белорусской границе - стая «Шахедов» летела на расстоянии 5-10 км от ее границы. Об этом сказал в комментарии УНИАН авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.
«Россияне таким образом пытаются кратчайшим путем пробраться на запад Украины вдоль белорусской границы. Там Mesh-модемы применялись в полную силу», - сказал он.
Авиаэксперт отметил, что удары врагом наносились по большинству областей Украины.
«Запуск производился со всех прилегающих областей РФ и из оккупированного Крыма, но вот из Брянской области - такая новинка. Они запускали дроны с целью проскочить там, где считали, что у нас нет высокой плотности ПВО. Шли они стаей один за другим, а это означает, что там ни одна мобильная группа с зенитными дронами не успела бы отреагировать на такое количество, которое прорывается один за другим - каждые несколько минут пролетает дрон. То есть группа даже не успеет перезарядиться», - рассказал Романенко.
По его словам, массированные атаки на западной Украине были по отдельным районам, а основными целями стали инфраструктурные объекты.
Стандарт почти круглосуточной атаки
Романенко сказал, что в атаке 13 мая враг не продемонстрировал какой-либо оригинальности. Еще с прошлого месяца россияне используют практику дневно-ночных атак. Он добавил:
«Ночью идет атака, а затем продолжается - с утра до 18-18:30. Такие атаки были 3 и 4 мая, невысокой интенсивности, а вот уже 5 мая была массированная серьезная атака - запустили 11 ракет «Искандер».
По его словам, в основном все же происходят атаки с использованием дронов, потому что, несмотря на то, что россияне увеличивают выпуск ракет, но это происходит крайне медленно - с 60 до 62 единиц в месяц.
Возможность ракетной атаки
Романенко не исключает, что сегодня-завтра РФ еще может запустить ракеты по Украине. Отмечает, что в этом месяце россияне еще вообще не использовали ракеты Х-101, «Калибры», которые запускаются с морских носителей. И очень осторожно использовали баллистику. В феврале применили - 112 баллистических ракет, а в этом месяце лишь 17 ракет, а уже почти полмесяца прошло.
Самая массированная атака по Закарпатью
Отвечая на вопрос, связаны ли удары по Закарпатью 13 мая, с тем, что друг российского диктатора Путина Виктор Орбан ушел от власти и теперь не заступился за регион, где проживают частично венгры, Романенко сказал, что это не имеет никакого значения при выборе целей РФ.
«Вы переоцениваете Орбана на два порядка. Если бы у россиян была какая-то информация, что мы там что-то важное производим, то Орбан у власти никому и ничем бы не помог», - подчеркнул Романенко.