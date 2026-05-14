Житель Гродно заплатил за автомобиль всего 165 рублей

В Гродно вынесли приговор мужчине, который покупал автомобили в рассрочку, не собираясь за них платить. Получив машины по договорам купли-продажи с отсрочкой платежа, он перепродавал их другим людям. Суд назначил ему полтора года колонии строгого режима, пишет «Зеркало».

Уголовное дело рассмотрел суд Ленинского района Гродно. Обвиняемым оказался ранее судимый местный житель, в том числе уже привлекавшийся за мошенничество.

2 ноября 2024 года мужчина договорился о покупке автомобиля Daewoo Lanos в рассрочку. По условиям договора он должен был рассчитаться за машину до 2 декабря, однако изначально не собирался выполнять обязательства и не имел денег на покупку. Получив автомобиль, гродненец продал его другому человеку. Ущерб владелице оценили в 3600 рублей.

Спустя несколько недель, 19 ноября, мужчина аналогичным способом приобред Volkswagen Passat. Он оформил договор с отсрочкой оплаты до февраля 2025 года и для видимости передал владельцу 165 рублей, после чего перестал платить. Этот автомобиль он также перепродал. Потерпевший лишился имущества на сумму 1980 рублей.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Отягчающим обстоятельством стало то, что на момент совершения преступлений его судимость еще не была погашена.

При назначении наказания суд учел наличие у мужчины малолетнего ребенка и признание вины.

В итоге его признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно, и приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 2000 рублей компенсации морального вреда в пользу одной из потерпевших, а также 135 рублей госпошлины. Приговор вступил в законную силу.

