Встреча Трампа и Си в Пекине: сделаны первые заявления 1 14.05.2026, 9:15

Фото: Getty Images

Выступления президентов начались с обмена дружественными месседжами.

В Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Уже появились первые заявления президентов, сообщает УНИАН.

По данным ЦЗИ, в своей речи Си Цзиньпин сказал, что его страна и США должны быть партнерами, а не соперниками.

«Китай и США могут только выиграть от сотрудничества и только проиграть от противостояния. Мы должны быть партнерами, а не соперниками», – заявил он.

Также Си Цзиньпин поделился, что всегда верил, что у его страны с США есть много общих интересов. «Я всегда верил, что у наших двух стран больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной – это возможность для другой», – сказал он.

Отдельно Си затронул тему Тайваня, назвав ее «важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях»:

«Если его не урегулировать должным образом, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт».

В целом китайский лидер даже назвал встречу с главой Белого дома знаковой и такой, за которой наблюдает весь мир.

В свою очередь Трамп восхвалял величие китайского лидера:

«Вы, Си Цзиньпин, – великий лидер. Я говорю это всем: вы – великий лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду».

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп во время визита будет добиваться помощи Китая в решении вопроса войны с Ираном. А Пекин рассчитывает использовать встречу для стабилизации торговых отношений с США.

