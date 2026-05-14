Встреча Трампа и Си в Пекине: сделаны первые заявления

Встреча Трампа и Си в Пекине: сделаны первые заявления1
- 14.05.2026, 9:15
Выступления президентов начались с обмена дружественными месседжами.
В Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Уже появились первые заявления президентов, сообщает УНИАН.
По данным ЦЗИ, в своей речи Си Цзиньпин сказал, что его страна и США должны быть партнерами, а не соперниками.
«Китай и США могут только выиграть от сотрудничества и только проиграть от противостояния. Мы должны быть партнерами, а не соперниками», – заявил он.
Также Си Цзиньпин поделился, что всегда верил, что у его страны с США есть много общих интересов. «Я всегда верил, что у наших двух стран больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной – это возможность для другой», – сказал он.
Отдельно Си затронул тему Тайваня, назвав ее «важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях»:
«Если его не урегулировать должным образом, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт».
В целом китайский лидер даже назвал встречу с главой Белого дома знаковой и такой, за которой наблюдает весь мир.
В свою очередь Трамп восхвалял величие китайского лидера:
«Вы, Си Цзиньпин, – великий лидер. Я говорю это всем: вы – великий лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду».
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп во время визита будет добиваться помощи Китая в решении вопроса войны с Ираном. А Пекин рассчитывает использовать встречу для стабилизации торговых отношений с США.