закрыть
14 мая 2026, четверг, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Встреча Трампа и Си в Пекине: сделаны первые заявления

1
  • 14.05.2026, 9:15
  • 2,514
Встреча Трампа и Си в Пекине: сделаны первые заявления
Фото: Getty Images

Выступления президентов начались с обмена дружественными месседжами.

В Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Уже появились первые заявления президентов, сообщает УНИАН.

По данным ЦЗИ, в своей речи Си Цзиньпин сказал, что его страна и США должны быть партнерами, а не соперниками.

«Китай и США могут только выиграть от сотрудничества и только проиграть от противостояния. Мы должны быть партнерами, а не соперниками», – заявил он.

Также Си Цзиньпин поделился, что всегда верил, что у его страны с США есть много общих интересов. «Я всегда верил, что у наших двух стран больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной – это возможность для другой», – сказал он.

Отдельно Си затронул тему Тайваня, назвав ее «важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях»:

«Если его не урегулировать должным образом, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт».

В целом китайский лидер даже назвал встречу с главой Белого дома знаковой и такой, за которой наблюдает весь мир.

В свою очередь Трамп восхвалял величие китайского лидера:

«Вы, Си Цзиньпин, – великий лидер. Я говорю это всем: вы – великий лидер. Людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду».

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп во время визита будет добиваться помощи Китая в решении вопроса войны с Ираном. А Пекин рассчитывает использовать встречу для стабилизации торговых отношений с США.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин