14 мая 2026, четверг, 10:01
Чудом не взорвались резервуары: появились кадры изуродованной российским ударом АЗС в Киеве

  14.05.2026, 9:23
Шокирующее видео.

Во время массированной атаки на Киев российский дрон упал вблизи автозаправочной станции. В результате повреждения получила заправка и машины, которые были рядом.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент OBOZ.UA. Известно, что в результате удара чудом не взорвались резервуары и не вспыхнул пожар.

Напомним, в результате вражеской атаки в этом же районе столицы подвергся разрушениям многоэтажный дом. Из поврежденной многоэтажки чрезвычайники спасли 10 человек.

По состоянию на утро, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Периодически спасатели полностью прекращают разбор завалов, чтобы попытаться услышать людей, которые могут быть заблокированы под разрушенными конструкциями многоэтажки.

Под российским ударом оказалась и Киевская область. В результате обстрелов пострадали семь человек, повреждены жилые дома, предприятия и автомобили, а в нескольких районах вспыхнули пожары.

