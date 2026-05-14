По налогу с подарков в Беларуси ввели важные изменения
- 14.05.2026, 9:18
Когда и кому надо платить сбор?
В Беларуси в 2026 году пересмотрели сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор. «Зеркало» напоминает, сколько таких денег можно сейчас получить, чтобы не попасть под налог.
Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026-м чиновники ввели существенное изменение: общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина (6000 рублей) — от всех источников в Беларуси, остальное — из-за границы.
С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%. К тому же нужно подать налоговую декларацию по итогам года.
Если же деньги одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение, оно касается тех, кого власти считают «иждивенцами».