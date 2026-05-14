закрыть
14 мая 2026, четверг, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По налогу с подарков в Беларуси ввели важные изменения

  • 14.05.2026, 9:18
  • 1,002
По налогу с подарков в Беларуси ввели важные изменения

Когда и кому надо платить сбор?

В Беларуси в 2026 году пересмотрели сумму подарков, с которых не надо платить подоходный сбор. «Зеркало» напоминает, сколько таких денег можно сейчас получить, чтобы не попасть под налог.

Доходы от подарков, которые не облагались подоходным сбором, в 2025 году составляли 11 516 рублей. В 2026-м чиновники ввели существенное изменение: общая сумма таких поступлений может составлять до 12 000 рублей, но половина (6000 рублей) — от всех источников в Беларуси, остальное — из-за границы.

С этих подарков не надо платить подоходный налог. С превышения возьмут сбор в 13%. К тому же нужно подать налоговую декларацию по итогам года.

Если же деньги одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение, оно касается тех, кого власти считают «иждивенцами».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин