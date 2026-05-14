«Лукашенко говорит о мобилизации, потому что понял намек Путина» 14.05.2026, 10:21

Александр Хара

Украинский дипломат объяснил, что может стоять за новыми военными заявлениями диктатора.

Лукашенко заявил о «мобилизации» и сказал, что Беларусь должна готовиться к войне. В Украине уже предупреждали, что Кремль может снова использовать режим Лукашенко для атаки на соседние страны.

Что значат слова Лукашенко о «мобилизации» и подготовке армии к войне? Сайт Charter97.org задал этот и другие актуальные вопросы украинскому дипломату и политологу, директору Центра оборонных стратегий Александру Харе:

— Сложно рационально объяснить это поведение Лукашенко по простой причине: если Беларуси кто-то и угрожает военным или другим путем, то это Российская Федерация, которая является агрессором против Украины и втянула в это Беларусь.

Фактически диктатор Лукашенко согласился стать международным преступником, позволив использовать свою территорию и инфраструктуру для атаки по Украине. Это не моя эмоциональная оценка, это оценка резолюции 31/14 Генеральной Ассамблеи ООН, которая определила, что является агрессией, в том числе предоставление своей территории третьей стороне для акта агрессии.

— Что может готовить Путин, используя режим Лукашенко? Может ли Кремль снова использовать Беларусь в войне против Украины?

— Понятное дело, что никакая Польша, Литва, Эстония или другие европейские страны точно не собираются нападать на Беларусь. Другое дело, если Российская Федерация имеет планы горизонтальной эскалации, то есть перенесения конфликта или начала конфликта на территории других государств для того, чтобы отвлечь внимание от своих проблем в Украине.

Либо же эскалировать таким образом, чтобы потом в конечном итоге достигнуть нового статус-кво с большими позитивными моментами для Российской Федерации. Тогда, естественно, Беларусь может быть использована как территория, а ее ресурсы, в том числе людские и военные, — для того, чтобы достичь такой цели и использовать ее в качестве инструмента эскалации.

Других причин белорусам переживать из-за войны, кроме того, что Россия будет ее втягивать и уже пыталась втягивать в войну, нет. По большому счету, других реальных угроз по периметру своих границ у белорусов нет.

Когда Лукашенко говорит про точечную мобилизацию, возможно, он пытается реагировать на то, как изменился характер войны в Украине за эти пять лет. Понятное дело, что совковости, которой достаточно много было в России в 2022–2023 годах, сейчас стало немного меньше. И я уверен, что ее достаточно много в белорусских вооруженных силах, поскольку мы прекрасно понимаем, что это за руководство. То есть высшее военное руководство белорусской армии — это люди, которые учились в России, воспитаны на Второй мировой войне и так далее. Они мыслят категориями российских батальоно тактических групп, строя, широких колонн и так далее. А война кардинально изменилась, и, соответственно, надо вносить коррективы.

Нет смысла грозить соседям широкомасштабными учениями, как Путин и его подручный Лукашенко в течение последних десятков лет. В этом смысла нет. Естественно, надо готовить свои вооруженные силы к современному конфликту.

И тут имеет смысл пересмотреть войска. Но это не называется точечной мобилизацией. Это должно называться реформированием сектора безопасности и обороны. Реформированием вооруженных сил Республики Беларусь для того, чтобы отвечать современным условиям. Но точно это не мобилизация.

Вполне возможно, как раз-таки Путин намекнул, а Лукашенко понял, что возможно расширение конфликта и втягивание Беларуси в конфликт. И, соответственно, ему надо что-то делать. Хотя я не один раз об этом говорил: Лукашенко, конечно, преступник, но он не идиот. Он прекрасно понимает, что «стабильность» и его режим держатся, но они могут пострадать, если Беларусь официально или каким-то другим образом станет частью агрессии против Украины.

Поскольку одна история — это генералитет, который может видеть мир точно так же, как и в Москве. А вторая — белорусы, которые составляют армейские подразделения, могут совершенно так не думать и не представлять такую ситуацию, когда белорусы повернут оружие против украинцев.

И в любом случае, какой бы ни была мощной страна, первые гробы, которые приходят в нее, начинают подтачивать поддержку режима. И тут без разницы — демократический режим, авторитарный или тоталитарный. В любом случае — это серьезный удар.

Думаю, это ключевой момент, почему Лукашенко в 2022 году и позднее не присоединился к Путину. Теоретически он мог бы присоединиться, если бы русские уже зашли в Киев и фактически от украинского государства ничего не осталось. Лукашенко мог бы показать флаг: мол, он тоже был таким союзником, который помогал и готов был рисковать.

Но этого не произошло. Поэтому мы не видим официальных белорусских подразделений на территории Украины, которые воюют против Украины. Слава Богу, что мы видим белорусов, которые борются за свою и нашу свободу в полку имени Калиновского. И, естественно, они теоретически могут быть угрозой Лукашенко. В любом случае, если говорить о какой-то точечной мобилизации, то она точно не готовится под такого типа угрозы.

Со стороны Украины мы однозначно не собираемся наносить какие-то удары по Беларуси, хотя режим Лукашенко заслужил ответа. Через территорию Беларуси летят дроны и ракеты, и, по большому счету, военная инфраструктура Беларуси включена в помощь России. Я уже не говорю об обходе санкций и так далее. Но в любом случае у Украины нет агрессивных планов в отношении Беларуси — ни уничтожения ее, ни аннексии. Поэтому, когда Лукашенко говорит про точечную мобилизацию, мне непонятно, о чем он говорит.

Никто Беларуси не угрожает, если она не станет угрозой кому-то другому — Украине либо членам Европейского союза и НАТО — как инструмент Российской Федерации. Тогда, конечно, Лукашенко надо кого-то мобилизировать.

