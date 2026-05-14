Антициклон несет в Беларусь температурную аномалию 14.05.2026, 11:10

Тепло возвращается.

После периода дождливой и прохладной погоды в Беларуси ожидается заметное потепление, а местами — почти летняя жара. Уже к концу недели погодные условия начнет формировать мощный антициклон, а на следующей неделе синоптики прогнозируют выраженную положительную температурную аномалию.

По данным Telegram-канала «Метеовайб», 15 мая на погоду в стране еще будет влиять циклон, который сместится на северо-запад европейской части России.

Из-за этого на востоке Беларуси пройдут дожди, местами с грозами. Белгидромет предупреждает о сильных осадках в восточных районах.

В остальных регионах ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Температура воздуха составит от +18 до +23°C, а на северо-востоке будет прохладнее — от +12 до +17°C.

Уже 16 и 17 мая ситуацию начнет определять обширный антициклон, сформировавшийся над Западной Сибирью. Вместе с юго-восточными потоками в страну поступит более теплая и неустойчивая воздушная масса.

В субботу кратковременные дожди и локальные грозы возможны на северо-западе, а в воскресенье — на юго-востоке страны.

Дневная температура повысится до +20…+25°C. В Белгидромет также предупреждают о порывистом ветре во время гроз.

С начала следующей недели потепление усилится. Согласно ансамблевому прогнозу ECMWF, температура в Беларуси превысит климатическую норму на 3–6 градусов.

Синоптики отмечают, что это достаточно значительное отклонение для мая. После затяжной прохлады погода наконец начнет больше соответствовать приближающемуся лету, до которого остается меньше трех недель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com