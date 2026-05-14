В ISW предупредили о новом плане Путина 4 14.05.2026, 11:03

«Нулевая фаза» уже началась.

Государственная дума страны-агрессора России приняла законопроект, наделяющий диктатора Владимира Путина полномочиями на проведение экстерриториальных военных операций для защиты граждан РФ за рубежом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Отмечается, что этот закон устанавливает информационные и правовые условия для оправдания Россией будущей военной деятельности за рубежом под предлогом защиты граждан России после того, как Путин лично подпишет законопроект.

«Кремль неоднократно утверждал, что иностранные государства якобы ущемляют права русскоязычных и этнических русских, в частности в Молдове, странах Балтии и Украине, чтобы оправдать военное вмешательство России, и делал аналогичные заявления о преследовании русскоязычных и этнических русских странами Балтии», — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, новый закон является политическим сигналом, ведь аналогичные решения принимались незадолго до аннексии Крыма и полномасштабного вторжения в Украину.

В ISW добавляют, что «нулевая фаза» такой подготовки в России уже началась. В частности, перестраиваются военные округа, создаются базы на границе с Финляндией, а в Европе фиксируются диверсии, глушение GPS и другие провокации.

