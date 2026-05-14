Премьер Латвии подала в отставку 14.05.2026, 11:24

Вместе с ней ушло все правительство.

Премьер-министр Эвика Силиня подала в отставку, вместе с ней свои полномочия сложило и все правительство Латвии.

Об этом в специальном выпуске новостей сообщил Эдмундс Юревиц — член партии «Новое единство» и руководитель ее фракции в Сейм Латвии, передает LSM.

Еще вечером в среду министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявлял, что Силиня не собирается покидать пост.

Однако утром лидер парламентской фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваевс сообщил, что в случае вынесения вотума недоверия правительство может лишиться поддержки парламента уже в тот же день.

Оппозиция рассчитывала добиться отставки премьера нестандартным путем. Согласно регламенту Сейма, вопрос о недоверии обычно рассматривается не раньше чем через пять дней после внесения проекта решения. Однако депутаты намеревались использовать одно из ранее внесенных предложений по Силине, оставшихся с незавершенного заседания 7 мая, что позволило бы поставить вопрос на голосование немедленно.

Утром по просьбе премьер-министра в заседании был объявлен часовой перерыв до 10:00. После его завершения спикер парламента не объяснил причины паузы, а ожидалось, что глава правительства выступит перед депутатами.

Тем не менее Силиня не появилась в зале заседаний. Вместо этого она провела пресс-конференцию в здании Кабинета министров, где официально объявила о своей отставке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com