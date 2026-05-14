CNN: На Кубе закончилась нефть 14.05.2026, 11:15

Остров фактически осталась без дизеля и мазута.

Куба столкнулась с резким ухудшением энергетического кризиса после того, как закончилась российская нефть после последней поставки. Министр энергетики страны Висенте де ла О Леви признал, что запасы топлива практически исчерпаны, а ситуация становится «крайне напряженной», пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

По словам министра, остров фактически остался без дизеля и мазута, необходимых для работы национальной энергосистемы. В Гаване отключения электричества уже достигают 20–22 часов в сутки.

Последняя партия российской нефти, доставленная в конце марта, позволила временно стабилизировать ситуацию, однако к началу мая топливо полностью закончилось. Других крупных поставок страна не получила более четырех месяцев.

Жители Кубы все чаще выходят на улицы, протестуя против бесконечных отключений света. Люди жалуются, что не могут заряжать телефоны, готовить еду и пользоваться транспортом. Многие вынуждены просыпаться ночью, когда электричество ненадолго появляется.

Власти пытаются компенсировать нехватку энергии солнечными панелями, поставленными Китаем, однако без аккумуляторов система не способна покрывать ночной спрос.

Кризис усугубляется американскими санкциями против Кубы и Венесуэлы. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает усиливать давление на Гавану, одновременно предлагая $100 млн помощи в обмен на политические реформы. Кубинские власти отвергли предложение и заявили о готовности сопротивляться любому внешнему вмешательству.

