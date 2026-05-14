Китай старается об этом молчать 2 14.05.2026, 11:29

Экономика идет на спад, а имидж Пекина безнадежно испорчен.

Пока лидер КНР Си Цзиньпин пытается демонстрировать уверенность во время визита президента США Дональда Трампа в Китай, Пекин сталкивается с одним из самых сложных периодов последних лет. Экономический спад, The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из главных ударов для Китая стал конфликт вокруг Ирана. Более половины китайского импорта нефти поступает с Ближнего Востока, а угрозы для поставок через Ормузский пролив могут привести к росту энергетических затрат на 15–25%. Для китайской экономики, уже страдающей от слабого потребительского спроса и замедления роста, это становится серьезным испытанием.

На этом фоне Пекин выглядит все менее влиятельным игроком. Китай не смог выступить эффективным посредником в иранском кризисе, а страны Персидского залива все активнее опираются на США. Сообщается, что Саудовская Аравия и ОАЭ поддержали удары по Ирану вместе с Вашингтоном и Израилем.

Дополнительным ударом по имиджу Китая стала война России против Украины. Несмотря на поддержку Москвы со стороны Пекина, Кремль несет огромные потери и не способен добиться решающего успеха. Даже парад Победы в Москве прошел в сокращенном формате из-за угроз украинских атак.

Под вопросом оказалась и идея Си создать мощный блок авторитарных союзников. Россия ослаблена войной, Иран — международным давлением, а Северная Корея понесла тяжелые потери после отправки войск на украинский фронт.

На фоне этих проблем аналитики все чаще говорят, что Китай уже не выглядит непобедимой сверхдержавой, какой его пытается представить Си Цзиньпин.

