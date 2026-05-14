закрыть
14 мая 2026, четверг, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы вернулись на польско-белорусскую границу

1
  • 14.05.2026, 10:43
  • 1,084
Нелегалы вернулись на польско-белорусскую границу

Больше всего мигрантов — на границе Беларуси с Латвией.

Пограничная охрана Польши сообщила, что 13 мая было зафиксировано почти 20 попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.

До этого польские пограничники в течение длительного времени не сообщали о подобных инцидентах на этом участке границы.

При этом большинство задержаний польские службы проводили уже на границе Польши и Литвы, где мигранты пытались продолжить путь дальше на запад.

На соседних направлениях миграционное давление сохраняется. Однако литовские пограничники за минувшие сутки не зарегистрировали попыток незаконного пересечения границы.

В то же время пограничные службы Латвии сообщили о 94 попытках нарушения границы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин