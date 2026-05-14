Нелегалы вернулись на польско-белорусскую границу

Нелегалы вернулись на польско-белорусскую границу1
- 14.05.2026, 10:43
Больше всего мигрантов — на границе Беларуси с Латвией.
Пограничная охрана Польши сообщила, что 13 мая было зафиксировано почти 20 попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.
До этого польские пограничники в течение длительного времени не сообщали о подобных инцидентах на этом участке границы.
При этом большинство задержаний польские службы проводили уже на границе Польши и Литвы, где мигранты пытались продолжить путь дальше на запад.
На соседних направлениях миграционное давление сохраняется. Однако литовские пограничники за минувшие сутки не зарегистрировали попыток незаконного пересечения границы.
В то же время пограничные службы Латвии сообщили о 94 попытках нарушения границы.