Нелегалы вернулись на польско-белорусскую границу 1 14.05.2026, 10:43

Больше всего мигрантов — на границе Беларуси с Латвией.

Пограничная охрана Польши сообщила, что 13 мая было зафиксировано почти 20 попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.

До этого польские пограничники в течение длительного времени не сообщали о подобных инцидентах на этом участке границы.

При этом большинство задержаний польские службы проводили уже на границе Польши и Литвы, где мигранты пытались продолжить путь дальше на запад.

На соседних направлениях миграционное давление сохраняется. Однако литовские пограничники за минувшие сутки не зарегистрировали попыток незаконного пересечения границы.

В то же время пограничные службы Латвии сообщили о 94 попытках нарушения границы.

