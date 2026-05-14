Подводный флот РФ на Камчатке охватила паника 1 14.05.2026, 10:50

1,484

Москва начала защищать антидронными сетками подводные лодки за 7400 км от Украины.

Россия защищает атомные подводные лодки антидроновими сетками даже на Камчатке - в 7400 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Министерства обороны Сергея Стерненко.

Что увидели на спутниковых снимках

На снимках морской базы «Рыбачий» на полуострове Камчатка зафиксировано антидронные сетки по меньшей мере над двумя атомными субмаринами. Это лодки класса «Борей» и «Борей-А».

Именно эта база является главным местом базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ. Оттуда субмарины отправляются в длительные боевые патрулирования в Тихом океане.

Что несут эти лодки

Каждая субмарина класса «Борей» и «Борей-А» вооружена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами РСМ-56 «Булава». Также на базе стоят подводные лодки - носители крылатых ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com