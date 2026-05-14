14 мая 2026, четверг, 11:33
Генсек НАТО призвал страны альянса направить 0,25% ВВП на поддержку Украины

Марк Рютте

Идею впервые высказал Зеленский.

Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу ежегодно направлять по 0,25% от ВВП на помощь Украине, сообщили Politico осведомленные источники. По их словам, глава альянса поднял этот вопрос на закрытом заседании послов НАТО в конце прошлого месяца и говорил об этом в рамках подготовки к предстоящему саммиту в Турции в июле. «Рютте и многие из нас хотят убедиться, что поддержка Украины будет последовательной и предсказуемой», — сказал один из собеседников Politico.

В случае одобрения этой идеи ежегодные поступления в Украину фактически утроятся и достигнут $143 млрд, подсчитало издание на основе оценки совокупного ВВП стран НАТО. Предложение Рютте стало ответом на недовольство некоторых союзников тем, что они делают для помощи Киеву гораздо больше по сравнению с другими странами блока, пояснили источники Politico. В частности, по данным немецкого аналитического центра в Киле, скандинавские страны вносят гораздо больше, чем им положено, помощь крупных стран Западной Европе примерно соответствуют их ВВП, а Южная Европа «остается небольшим донором». Однако, по словам источников издания, предложение Рютте уже вызвало скептицизм у представителей Франции, Великобритании и других членов альянса. При этом любое решение такого рода должно быть согласовано всеми странами НАТО.

Идею выделять Украине по 0,25% ВВП впервые высказал украинский президент Владимир Зеленский летом прошлого года. «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и отечественное производство», — сказал тогда Зеленский.

В 2025 году Киев получил от партнеров военной помощи на $45 млрд. В эту сумму вошли закупки оружия для ВСУ и инвестиции в украинские оборонные предприятия. Ранее Рютте отмечал, что Европа и Канада ежемесячно тратят 1 млрд евро на приобретение у США оружия для Украины в рамках программы PURL. Этот механизм был запущен летом прошлого года после отказа президента США Дональда Трампа безвозмездно оказывать помощь Киеву. В соответствии с программой украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США. В 2026 году европейские страны собираются предоставить Киеву оружия на $15 млрд, говорил Рютте.

Мнение

Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин