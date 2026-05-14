Суд арестовал Ермака
- 14.05.2026, 10:15
Экс-глава Офиса президента Украины может выйти под залог в 140 миллионов гривен.
Суд избрал бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.
Стоит заметить, что сторона обвинения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 180 млн гривен.
Процессуальные обязанности
Если залог будет внесен, Ермака освободят из СИЗО, но наложат на него ряд процессуальных обязанностей.
Среди них:
Быть на связи: являться к следователю, прокурору или в суд по первому же вызову.
Отчитываться о передвижении: предупреждать, если он сменит место жительства или работу.
Не уезжать из Киева: ему запрещено покидать пределы города без специального разрешения.
Сдать паспорта: отдать на хранение все загранпаспорта, дипломатические паспорта и любые документы, позволяющие уехать из страны.
Носить браслет: обязательно носить электронное средство контроля.
Запрет на общение. Ермаку строго-настрого запрещено обсуждать детали дела с другими подозреваемыми и свидетелями. Среди них: Алексей Чернышев, Тимур Миндич, Вероника Аникиевич и т.д.
Если Ермак после внесения залога нарушит хотя бы одно из этих правил, то 140 миллионов гривен пойдут в доход государства, а самого подозреваемого снова отправят за решетку.
Что говорит Ермак
Решение суда вступает в силу немедленно. Защита имеет 3 дня, чтобы подать апелляцию в Апелляционную палату ВАКС.
Ермак в зале суда сразу заявил, что будет оспаривать решение.
Относительно залога в 140 миллионов гривен, экс-руководитель ОП утверждает, что у него «нет таких денег», но есть «много друзей» и он будет пытаться собрать сумму «если будет такая возможность».