закрыть
14 мая 2026, четверг, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Суд арестовал Ермака

  • 14.05.2026, 10:15
  • 2,068
Суд арестовал Ермака
Андрей Ермак
Фото: УНИАН

Экс-глава Офиса президента Украины может выйти под залог в 140 миллионов гривен.

Суд избрал бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Стоит заметить, что сторона обвинения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 180 млн гривен.

Процессуальные обязанности

Если залог будет внесен, Ермака освободят из СИЗО, но наложат на него ряд процессуальных обязанностей.

Среди них:

Быть на связи: являться к следователю, прокурору или в суд по первому же вызову.

Отчитываться о передвижении: предупреждать, если он сменит место жительства или работу.

Не уезжать из Киева: ему запрещено покидать пределы города без специального разрешения.

Сдать паспорта: отдать на хранение все загранпаспорта, дипломатические паспорта и любые документы, позволяющие уехать из страны.

Носить браслет: обязательно носить электронное средство контроля.

Запрет на общение. Ермаку строго-настрого запрещено обсуждать детали дела с другими подозреваемыми и свидетелями. Среди них: Алексей Чернышев, Тимур Миндич, Вероника Аникиевич и т.д.

Если Ермак после внесения залога нарушит хотя бы одно из этих правил, то 140 миллионов гривен пойдут в доход государства, а самого подозреваемого снова отправят за решетку.

Что говорит Ермак

Решение суда вступает в силу немедленно. Защита имеет 3 дня, чтобы подать апелляцию в Апелляционную палату ВАКС.

Ермак в зале суда сразу заявил, что будет оспаривать решение.

Относительно залога в 140 миллионов гривен, экс-руководитель ОП утверждает, что у него «нет таких денег», но есть «много друзей» и он будет пытаться собрать сумму «если будет такая возможность».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин