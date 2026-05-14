Foreign Affairs: Сможет ли Трамп заключить ядерную сделку с Ираном? 1 14.05.2026, 13:30

Главное не повторять старые ошибки.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться новой ядерной сделки с Ираном. Однако эксперты предупреждают, что ситуация изменилась настолько, что повторить соглашение 2015 года уже невозможно, пишет эксперт по ядерной политике Мэттью Шарп и бывший директора по Ирану в Совете национальной безопасности США Нейт Свонсон для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя американские и израильские удары серьезно повредили объекты в Фордо и Натанзе, ключевая проблема осталась нерешенной — Иран за последние годы резко продвинулся в ядерных технологиях. Тегеран научился производить более мощные центрифуги и быстрее разворачивать системы обогащения урана. Если в 2015 году на создание материала для ядерной бомбы Ирану мог понадобиться почти год, то теперь этот срок, по оценкам аналитиков, сократился примерно до шести месяцев.

Сейчас переговоры сосредоточены на двух вопросах: заморозке обогащения урана и судьбе запасов высокообогащенного топлива. Но специалисты считают этого недостаточным. Главная тревога Вашингтона — возможные тайные ядерные объекты Ирана и пробелы в международном контроле.

После выхода США из сделки в 2018 году Тегеран постепенно свернул сотрудничество с МАГАТЭ и ограничил доступ инспекторов. За это время Иран произвел десятки тысяч центрифуг, и часть из них теоретически могла быть скрыта на секретных площадках.

Эксперты также отмечают, что теперь опасность представляет не только обогащение урана, но и потенциальная работа над созданием полноценной ядерной боеголовки. В США все чаще признают: Иран может параллельно развивать программы, которые сложно обнаружить даже международным инспекторам.

Авторы анализа предупреждают, что Трамп рискует повторить старые ошибки. Сделка, которая ограничится лишь известными объектами и запасами урана, не остановит Иран окончательно, а лишь подтолкнет его к еще более скрытому развитию ядерной программы.

