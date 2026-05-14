Белорусские водительские права будут признавать еще в одной стране 14.05.2026, 13:52

Правительства двух стран подписали документ.

Еще одна страна будет признавать водительские права белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал правительства Беларуси.

Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских прав. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Александром Турчиным.

Соглашение между правительствами двух стран о взаимном признании, а также обмене водительских удостоверений подписано 16 января 2026 года в Баку.

Согласно документу, две стороны взаимно будут признавать водительские удостоверения, которые были выданы компетентными органами двух стране. Вместе с тем граждане Беларуси смогут обменять свои права в Азербайджане без экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание. У граждан Азербайджана также есть указанная возможность.

