14 мая 2026, четверг, 14:40
Белорусские водительские права будут признавать еще в одной стране

  • 14.05.2026, 13:52
  • 1,368
Правительства двух стран подписали документ.

Еще одна страна будет признавать водительские права белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал правительства Беларуси.

Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских прав. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Александром Турчиным.

Соглашение между правительствами двух стран о взаимном признании, а также обмене водительских удостоверений подписано 16 января 2026 года в Баку.

Согласно документу, две стороны взаимно будут признавать водительские удостоверения, которые были выданы компетентными органами двух стране. Вместе с тем граждане Беларуси смогут обменять свои права в Азербайджане без экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание. У граждан Азербайджана также есть указанная возможность.

