14 мая 2026, четверг, 14:40
Минздрав, комментируя информацию о хантвирусе, рассказал о хомяках

1
  • 14.05.2026, 13:59
Чиновники уверяют, что не стоит волноваться.

Министерство здравоохранения Беларуси решило успокоить население из-за информации о распространении в мире хантавирусной инфекции.

Его чуть ли не главный аргумент: «В связи с отсутствием ареала распространения переносчика Andes virus — длиннохвостого рисового хомячка — на территории Европы и Азии, в Республике Беларусь отсутствуют риски формирования потенциала для распространения инфекции».

В случае, если кто-то по незнанию или сознательно попытается проникнуть туда, где нет рисков из-за отсутствия рисового хомячка, то в «пунктах пропуска на государственной границе Республики Беларусь усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц».

Если же проникновение все же состоится, то для этого вируса «характерна ограниченная передача от человека к человеку при очень тесном и длительном контакте с заболевшим».

И еще как аргумент, это мнение ВОЗ. А она «в настоящее время оценивает риск для населения планеты от этого события как низкий».

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин