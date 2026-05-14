Минздрав, комментируя информацию о хантвирусе, рассказал о хомяках 1 14.05.2026, 13:59

Чиновники уверяют, что не стоит волноваться.

Министерство здравоохранения Беларуси решило успокоить население из-за информации о распространении в мире хантавирусной инфекции.

Его чуть ли не главный аргумент: «В связи с отсутствием ареала распространения переносчика Andes virus — длиннохвостого рисового хомячка — на территории Европы и Азии, в Республике Беларусь отсутствуют риски формирования потенциала для распространения инфекции».

В случае, если кто-то по незнанию или сознательно попытается проникнуть туда, где нет рисков из-за отсутствия рисового хомячка, то в «пунктах пропуска на государственной границе Республики Беларусь усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц».

Если же проникновение все же состоится, то для этого вируса «характерна ограниченная передача от человека к человеку при очень тесном и длительном контакте с заболевшим».

И еще как аргумент, это мнение ВОЗ. А она «в настоящее время оценивает риск для населения планеты от этого события как низкий».

