Украинские дроны поразили еще 10 электроподстанций в Крыму и не только 29.07.2026, 15:32

Операция «Крымский рубильник off» продолжается.

В рамках операции «Крымский рубильник off» украинские дроны 28-29 июля поразили 10 энергоузлов в Крыму и на оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

Он рассказал, что всего в течение операции с 1 по 29 июля было поражено 164 энергетических цели.

В течение двух последних дней были поражены:

Электроподстанция ПС 330 кВ «Аквилон», н.п. Каирка, Херсонская обл;

Электроподстанция ПС 220 кВ «Каирка», н.п. Каирка, Херсонская обл;

Электроподстанция ПС 330 кВ «Первоконстантиновка», Херсонская обл;

Электроподстанция ПС 220 кВ «Феодосийская», н.п. Феодосия, АР Крым;

Электроподстанция ПС 220 кВ «Марьяновка», н.п. Марьяновка, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Стекло», н.п. Керчь, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Керченская», н.п. Керчь, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Мойнаки», н.п. Евпатория, АР Крым;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Альбатрос», н.п. Керчь, АР Крым;

Электроподстанция, н.п. Запорожское, Луганская область.

«Мы устоим. Москва ляжет. Крым отстроим и откормим», - подчеркнул «Мадяр».

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