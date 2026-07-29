«Беларусбанк» ввел новые ограничения на валютные операции
- 29.07.2026, 15:29
Банк приостановил отправку и зачисление части переводов.
С 29 июля «Беларусбанк» временно ограничил проведение некоторых валютно-обменных операций. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.
Новые правила касаются переводов с одной карточки на другую по счетам в долларах, евро, российских рублях и китайских юанях. Ограничение действует в случаях, когда валюта перевода не совпадает с валютой счета отправителя или получателя. Операции в белорусских рублях остаются доступными.
Как уточнили в банке, клиенты временно не смогут отправлять и получать переводы в валюте, отличной от валюты счета, за исключением белорусских рублей.
Ограничение распространяется на операции, проводимые через инфокиоски и банкоматы «Беларусбанка», интернет-банкинг, сайт финансового учреждения, сервис «М-Банкинг», онлайн-банк Belarusbank, а также системы обслуживания других банков.