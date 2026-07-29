США закрыли рынок для китайских роботов-гуманоидов 1 29.07.2026, 16:06

Фото: Unitree Robotics

Вашингтон увидел в них угрозу национальной безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новом шаге в технологическом противостоянии с Китаем, запретив импорт в США новых человекоподобных и четвероногих роботов иностранного производства. Под ограничения также попали силовые инверторы, используемые в дата-центрах, солнечной энергетике и системах хранения энергии, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла эти устройства в специальный список оборудования, которое, по мнению властей, несет угрозу национальной безопасности. Как отмечают в ведомстве, современные роботы с камерами, датчиками и сетевыми модулями могут использоваться для «слежки, сбора разведданных или удаленного управления», а инверторы способны стать инструментом для кибератак на критическую инфраструктуру.

Фото: Unitree Robotics

«FCC добавила две новые категории устройств в список, который запрещает импорт и продажу новых версий в Америке — передовые роботизированные устройства и силовые инверторы иностранного производства», — заявил глава комиссии Брендан Карр.

Новые правила затрагивают только устройства, которым еще предстоит пройти сертификацию FCC. Уже одобренная техника сможет и дальше продаваться и использоваться на американском рынке.

По данным отрасли, шесть из десяти крупнейших производителей гуманоидов находятся в Китае и обеспечивают около 87% мировых поставок. Аналитики считают, что новые меры способны серьезно ударить по позициям китайских компаний в США, одновременно открыв дополнительные возможности для американских разработчиков Figure AI, Agility Robotics, Apptronik и других.

Пекин резко раскритиковал решение Вашингтона. Китайские власти назвали ограничения введенными «под надуманными предлогами» и обвинили США в политизации торговли и высоких технологий.

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