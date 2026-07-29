Российские военные после обмена снова сдаются в плен ВСУ 29.07.2026, 16:22

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Командование РФ возвращает обменянных солдат на передовую.

В украинском плену уже находятся 20 российских военнослужащих, которые после обмена вновь сдались Силам обороны Украины.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

На сегодняшний день в украинском плену находятся уже 20 российских солдат, которые во второй раз сдались в плен Силам обороны Украины.

Это еще одно подтверждение того, что российские военнослужащие хорошо знают: Украина неукоснительно соблюдает нормы международного гуманитарного права и требований Женевских конвенций об обращении с военнопленными. Те, кто уже находился в украинском плену, на собственном опыте убедились, что Украина обеспечивает надлежащие условия содержания, а к российским пленным относятся по-человечески.

Это также наглядный результат работы специальных проектов Координационного штаба «Хочу жить» и «Хочу найти», которые систематически доносят до российских военных и их семей правду об условиях пребывания в украинском плену, правах военнопленных и реальных возможностях сохранить жизнь. Благодаря этой работе все больше россиян понимают, что украинский плен - это не то, чем их пугает российская пропаганда. Именно поэтому, оказавшись снова на фронте, многие из них сознательно выбирают повторную сдачу в плен вместо бессмысленной гибели.

Такая ситуация демонстрирует и принципиальную разницу между подходами Украины и России к собственным военнослужащим. В Украине военные, вернувшиеся из плена, имеют законное право уволиться с военной службы по собственному желанию. Российское же командование после обмена не оставляет своим солдатам выбора — всех их снова отправляют на передовую.

«Для нас важно, чтобы как можно больше россиян сдавались в плен. Каждый такой военнопленный пополняет обменный фонд и увеличивает наши возможности возвращать домой украинских защитников из российского плена. Когда российские оккупанты выбирают плен вместо гибели, это означает больше шансов для наших людей вернуться домой», — отметил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов.

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