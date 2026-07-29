Бывшему заму Шойгу почти вдвое сократили тюремный срок 2 29.07.2026, 16:53

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Фото: ТАСС

Осужденному за взятки и мошенничество генералу скостили девять лет.

2-й Западный окружной военный суд снизил наказание бывшему замминистра обороны Павлу Попову с 19 до 10 лет колонии строгого режима, сообщил «Коммерсанту» адвокат экс-генерала Денис Сагач. В апреле Попова признали виновным в получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. Сагач пояснил, что срок снизили по каждой из статей «ввиду чрезмерной суровости». По его словам, в дальнейшем защита будет ходатайствовать о проведении медосвидетельствования 69-летнего Попова, чтобы выяснить, можно ли освободить его от отбытия наказания «по состоянию здоровья». В ходе процесса он перенес несколько операций на позвоночнике.

Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, вплоть до отставки главы ведомства Сергея Шойгу в мае 2024 года. До этого они вместе работали в МЧС. Генерала армии задержали в августе 2024-го. Следствие установило, что Попов похитил 25,8 млн рублей, выделенных на развитие парка «Патриот», и потратил эти средства на строительство своего загородного дома в подмосковном Красногорске. Кроме того, государству был причинен ущерб еще на 8 млн рублей из-за фиктивного трудоустройства сотрудников парка. Также выяснилось, что в 2014–2024 годах генерал получил взятки на сумму свыше 45 млн рублей от подрядчика Минобороны «Бамстройпуть» за покровительство и помощь с госконтрактами. В частности, Попову были бесплатно предоставлены квартира на Фрунзенской набережной в Москве и внедорожник Lexus LX 570.

Попов вину не признал. Помимо назначения срока, его лишили звания и семи государственных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и Почета. Также суд постановил конфисковать в доход государства около 45,7 млн рублей и взыскал почти 33 млн рублей по искам Минобороны и парка «Патриот».

Попов — один из четырех задержанных экс-замов Шойгу. До него суд арестовал генерала армии Дмитрия Булгакова за коррупционные сделки на 1,3 млрд рублей и Тимура Иванова, курировавшего стройки Минобороны. Последнего приговорили к 13 годам колонии за растрату более 4 млрд рублей. Также против Иванова расследуется дело о взятках на 1,4 млрд рублей.

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