МТС списал у минчанки деньги за роуминг на территории Беларуси

МТС списал у минчанки деньги за роуминг на территории Беларуси1
- 29.07.2026, 16:57
А служба поддержки не отвечала три дня.
Минчанка barbara.sanko съездила на фестиваль Viva Braslav, а на обратном пути обнаружила, что несколько раз за это время находилась «в роуминге», сообщает Charter97.org.
«В связи с тем, что МТС третьи сутки не отвечает, делюсь с вами, - пишет она. - Ситуация следующая. Ехали с Viva Braslav в Минск . В моменте приходит это сообщение . Как я поняла в этот момент мы проезжали недалеко от границы.
Зашла в расходы и судя по ним плату еще и два раза списали 25 и 27 числа.
МТС, поддержка работать начнет у вас? То что ваши вышки работают хуже литовских на территории Беларуси и вы при этом списываете деньги - это как-то не очень».
Служба поддержки мобильного оператора отреагировала только на сообщение в соцсети.
«Приносим искренние извинения за длительное ожидание ответа и доставленные неудобства, - говорится в сообщении МТС. - К сожалению, на территории, прилегающей к границе, возможно автоматическое переключение на сеть зарубежного оператора, даже если вы физически не покидали Беларусь. Вопрос возврата средств решается в индивидуальном порядке после проверки. Для этого нужно обратиться в салон связи с паспортом и написать заявление».
При этом, некоторые комментаторы, которые попадали в аналогичную ситуацию, говорят о том, что деньги им не вернули.
«Такая же ситуация произошла месяц назад, написал заявление на возврат средств. МТС отказали в возврате и не вернули деньги до сих пор», - пишет один из них.