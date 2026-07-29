МТС списал у минчанки деньги за роуминг на территории Беларуси 1 29.07.2026, 16:57

А служба поддержки не отвечала три дня.

Минчанка barbara.sanko съездила на фестиваль Viva Braslav, а на обратном пути обнаружила, что несколько раз за это время находилась «в роуминге», сообщает Charter97.org.

«В связи с тем, что МТС третьи сутки не отвечает, делюсь с вами, - пишет она. - Ситуация следующая. Ехали с Viva Braslav в Минск . В моменте приходит это сообщение . Как я поняла в этот момент мы проезжали недалеко от границы.

Зашла в расходы и судя по ним плату еще и два раза списали 25 и 27 числа.

МТС, поддержка работать начнет у вас? То что ваши вышки работают хуже литовских на территории Беларуси и вы при этом списываете деньги - это как-то не очень».

Служба поддержки мобильного оператора отреагировала только на сообщение в соцсети.

«Приносим искренние извинения за длительное ожидание ответа и доставленные неудобства, - говорится в сообщении МТС. - К сожалению, на территории, прилегающей к границе, возможно автоматическое переключение на сеть зарубежного оператора, даже если вы физически не покидали Беларусь. Вопрос возврата средств решается в индивидуальном порядке после проверки. Для этого нужно обратиться в салон связи с паспортом и написать заявление».

При этом, некоторые комментаторы, которые попадали в аналогичную ситуацию, говорят о том, что деньги им не вернули.

«Такая же ситуация произошла месяц назад, написал заявление на возврат средств. МТС отказали в возврате и не вернули деньги до сих пор», - пишет один из них.

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