В Орше выставили на продажу целый рынок 2 29.07.2026, 17:08

Фото: e-auction.by

В лот вошли торговые павильоны, служебные здания и автостоянка.

В Орше выставили на торги рынок «Восточный» на улице Дзержинского. Объявление опубликовано на сайте «Белюробеспечения». В лот вошли 13 объектов: торговые ряды и павильоны, служебные здания, навес и автостоянка. Земля находится в аренде.

Среди обременений указана также аренда. Вероятно, подразумевается, что торговые площади сданы арендаторам.

Фото: e-auction.by

Начальная цена лота — 2,8 млн рублей.

Продавцом обозначена компания «Стилболл».

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