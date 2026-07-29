В Орше выставили на продажу целый рынок

В Орше выставили на продажу целый рынок2
- 29.07.2026, 17:08
В лот вошли торговые павильоны, служебные здания и автостоянка.
В Орше выставили на торги рынок «Восточный» на улице Дзержинского. Объявление опубликовано на сайте «Белюробеспечения». В лот вошли 13 объектов: торговые ряды и павильоны, служебные здания, навес и автостоянка. Земля находится в аренде.
Среди обременений указана также аренда. Вероятно, подразумевается, что торговые площади сданы арендаторам.
Начальная цена лота — 2,8 млн рублей.
Продавцом обозначена компания «Стилболл».