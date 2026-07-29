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В Орше выставили на продажу целый рынок

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  • 29.07.2026, 17:08
В Орше выставили на продажу целый рынок
Фото: e-auction.by

В лот вошли торговые павильоны, служебные здания и автостоянка.

В Орше выставили на торги рынок «Восточный» на улице Дзержинского. Объявление опубликовано на сайте «Белюробеспечения». В лот вошли 13 объектов: торговые ряды и павильоны, служебные здания, навес и автостоянка. Земля находится в аренде.

Среди обременений указана также аренда. Вероятно, подразумевается, что торговые площади сданы арендаторам.

Фото: e-auction.by

Начальная цена лота — 2,8 млн рублей.

Продавцом обозначена компания «Стилболл».

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