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Зеленский смог изменить отношение MAGA к Украине

  • 29.07.2026, 17:18
Зеленский смог изменить отношение MAGA к Украине
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Главным аргументом Киева стали успехи на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский заметно скорректировал стратегию взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа и его политическими союзниками. Киев сделал ставку на более прагматичный подход к движению MAGA, что уже приносит первые результаты, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, после неудачного визита в Белый дом в 2025 году и критики со стороны республиканцев за поездку в Скрантон во время американской предвыборной кампании Зеленский изменил тактику. Во время новой встречи с Трампом украинский лидер оперативно поблагодарил США за поддержку и появился в более официальном образе.

Одновременно Киев активизировал контакты с представителями консервативного лагеря. В частности, в украинской столице принимали ультраправую американскую инфлюенсерку Лауру Лумер.

Однако главным аргументом Украины стали успехи на поле боя. Серия ударов по российским объектам, лидерство в сфере беспилотников и соглашение о поставках тысяч дронов Пентагону усилили позиции Киева в глазах Вашингтона.

«Тон в лагере MAGA смягчился», — пишет Politico. Вице-президент Джей Ди Вэнс высоко оценил украинскую оборону, а госсекретарь Марко Рубио назвал Вооруженные силы Украины «сильнейшей армией Европы».

Дональд Трамп также поддержал идею производства комплексов Patriot на территории Украины и одобрил нынешнюю стратегию Киева.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что изменение позиции Белого дома связано с развитием ситуации на фронте. «Трамп видит, что Путин проигрывает, и меняет отношение», — отметил он.

Именно сочетание дипломатической гибкости и военных успехов позволило Киеву существенно улучшить отношения с новой американской администрацией.

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