Зеленский смог изменить отношение MAGA к Украине
- 29.07.2026, 17:18
Главным аргументом Киева стали успехи на поле боя.
Президент Украины Владимир Зеленский заметно скорректировал стратегию взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа и его политическими союзниками. Киев сделал ставку на более прагматичный подход к движению MAGA, что уже приносит первые результаты, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
По данным издания, после неудачного визита в Белый дом в 2025 году и критики со стороны республиканцев за поездку в Скрантон во время американской предвыборной кампании Зеленский изменил тактику. Во время новой встречи с Трампом украинский лидер оперативно поблагодарил США за поддержку и появился в более официальном образе.
Одновременно Киев активизировал контакты с представителями консервативного лагеря. В частности, в украинской столице принимали ультраправую американскую инфлюенсерку Лауру Лумер.
Однако главным аргументом Украины стали успехи на поле боя. Серия ударов по российским объектам, лидерство в сфере беспилотников и соглашение о поставках тысяч дронов Пентагону усилили позиции Киева в глазах Вашингтона.
«Тон в лагере MAGA смягчился», — пишет Politico. Вице-президент Джей Ди Вэнс высоко оценил украинскую оборону, а госсекретарь Марко Рубио назвал Вооруженные силы Украины «сильнейшей армией Европы».
Дональд Трамп также поддержал идею производства комплексов Patriot на территории Украины и одобрил нынешнюю стратегию Киева.
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что изменение позиции Белого дома связано с развитием ситуации на фронте. «Трамп видит, что Путин проигрывает, и меняет отношение», — отметил он.
Именно сочетание дипломатической гибкости и военных успехов позволило Киеву существенно улучшить отношения с новой американской администрацией.