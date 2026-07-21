Украина приближается к производству Patriot 21.07.2026, 14:09

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Артиллерия все еще играет ключевую роль на поле боя.

Украина начинает новый этап развития собственного оборонного производства, заключив соглашение о лицензионном выпуске британских буксируемых гаубиц L119. Этот проект рассматривается не только как способ усилить украинскую армию, но и как проверка способности страны производить гораздо более сложные западные системы вооружения — вплоть до ракет Patriot и европейских перехватчиков Aster, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Производством займется украинская инженерная компания, которая сначала изготовит опытный образец. Если испытания окажутся успешными, Киев сможет претендовать на локализацию других образцов иностранного вооружения. «Если Украина сможет освоить выпуск этого крупного орудия, следующими могут стать ракеты Patriot», — отмечает издание.

Однако эксперты предупреждают, что переход от производства артиллерии к современным зенитным комплексам станет значительно более сложной задачей. Выпуск гаубиц требует высокоточной механической обработки, специальных сталей и сложной ковки стволов, тогда как изготовление ракет Patriot предполагает доступ к передовым технологиям, масштабные инвестиции и обязательное одобрение США.

Предыдущие проекты по локализации западного оружия сталкивались с серьезными трудностями. В частности, планы Rheinmetall по развитию производства в Украине замедлились, а строительство завода турецкой компании Baykar неоднократно подвергалось угрозам из-за российских ударов.

Несмотря на стремительное развитие беспилотников, артиллерия сохраняет ключевую роль на поле боя. По мнению аналитиков, буксируемые системы L119 и M777 доказали свою эффективность благодаря мобильности, простоте ремонта и возможности лучше скрываться от разведывательных дронов. «Запуск производства L119 станет испытанием того, способна ли Украина превратиться в площадку для выпуска сложных западных вооружений», — считают авторы материала.

Если проект окажется успешным, он может открыть Киеву путь к производству более высокотехнологичных оборонных систем и укрепить сотрудничество с ведущими западными производителями оружия.

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