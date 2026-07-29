Звезде «Властелина колец» пришлось продать дом после съемок 1 29.07.2026, 16:43

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Фото: New Line Cinema

Трилогия заработала миллиарды, но актеру заплатили сравнительно немного.

Исполнитель роли Сэма Гэмджи Шон Эстин рассказал, что во время выхода трилогии «Властелин колец» был вынужден продать свой дом из-за небольшого гонорара за участие в культовой франшизе, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, за три фильма он получил около 250 тысяч долларов, хотя сама трилогия собрала почти 2,9 млрд долларов в мировом прокате.

«Мне пришлось продать дом, потому что я договорился о слишком маленьком гонораре за всю трилогию», — признался Эстин.

Актер отметил, что оказался не готов к невероятной популярности, которая пришла после выхода фильмов. «Было огромное внимание публики, но между этой известностью и нашим финансовым положением существовал большой разрыв. Денег было совсем немного», — рассказал он.

Причиной стала необычная схема производства. Все три фильма Питера Джексона снимались одновременно, поэтому актеры не могли пересмотреть условия контрактов после успеха первой части.

Элайджа Вуд, сыгравший Фродо, ранее также объяснял, что студия пошла на большой риск, снимая всю трилогию сразу. «Актерам не предлагали огромных зарплат», — говорил он, добавив, что главным вознаграждением стало участие в проекте, который навсегда вошел в историю кино.

Сейчас франшиза готовится вернуться на большие экраны с фильмом «Охота на Голлума». Эстин пока не подтвержден в актерском составе, но уже с улыбкой заявил, что в этот раз обязательно будет добиваться гораздо более выгодного контракта.

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