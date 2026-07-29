Зеленский прилетел в Люблин на встречу с Туском
- 29.07.2026, 16:36
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Это первый визит украинского лидера в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в польский Люблин, где встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщает ТСН.
Самолет украинского лидера приземлился в аэропорту Люблина на обратном пути из Соединенных Штатов.
Как ранее сообщала канцелярия польского премьера, главной темой переговоров станет подведение итогов визита Зеленского в США и его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Это станет первым визитом президента Украины в Польшу и его первой встречей с Туском после обострения отношений между Киевом и Варшавой. Конфликт возник из-за решения Украины назвать воинскую часть в честь Украинской повстанческой армии.