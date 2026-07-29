Михаилы держат топ, Марины на грани исчезновения
- 29.07.2026, 15:59
Названы самые популярные имена новорожденных в Минске.
Главное управление юстиции Мингорисполкома рассказало, какие имена чаще всего давали новорожденным минчане в первом полугодии 2026 года.
Среди девочек лидерами стали София и Анна — тут никаких сюрпризов, все как и примерно последние пять лет. Также в число самых популярных имен вошли Ева, Мария и Василиса.
У мальчиков в топе оказались имена Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр. Здесь тоже тренды крайне устойчивые.
Вместе с тем в столице сохраняется интерес и к редким именам. Так, среди девочек встречались Изабель, Евфросиния, Лаура и Дженнифер, а среди мальчиков — Ольгерд, Сильвестр, Теодор и Остап.
В то же время некоторые имена, которые еще недавно были достаточно распространенными, сегодня встречаются значительно реже. Например, среди женских к таким именам относятся Марина и Илона.