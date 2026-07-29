Bentley готовит первый электромобиль 29.07.2026, 15:50

Фото: Bentley

Он сохранит вековую традицию марки.

Компания Bentley готовит свой первый полностью электрический автомобиль Torcal, но переход в новую эпоху не станет отказом от фирменного наследия. Британская марка решила сохранить один из самых узнаваемых элементов дизайна — ромбовидный мотив, который появился еще в 1920-х годах, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Bentley пока заметно отстает от конкурентов в сегменте электромобилей класса люкс. Компания перенесла сроки полного перехода на электротягу с 2030 на 2035 год из-за снижения спроса на дорогие электрокары.

Фото: Bentley

В новом тизере производитель показал, что Torcal получит «плавающую» ромбовидную решетку, вдохновленную старыми радиаторными решетками Bentley. Почти век назад такая конструкция защищала высокие радиаторы автомобилей от камней и дорожного мусора.

Фото: Bentley

«Ромбовидный узор стал частью ДНК Bentley и теперь будет переосмыслен для современной электрической эпохи», — отмечает компания.

Со временем этот элемент дизайна переместился в салон автомобилей марки, появившись на переключателях и декоративных деталях. Помимо эстетики, обработанный ромбовидный рисунок улучшает сцепление с поверхностями.

Фото: Bentley

Фото: Bentley

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