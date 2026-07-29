Во Франции нашли забытую работу Марка Шагала
- 29.07.2026, 15:37
Эстамп почти 20 лет пролежал на таможенном складе.
Эстамп под названием «Акробат со скрипкой» 1924 года был найден властями французского региона Франш-Конте, расположенного вблизи границы со Швейцарией, сообщает BILD. Таможенники конфисковали работу в 2006 году: у перевозчиков не было разрешения на вывоз произведения; они заплатили крупный штраф и передали «Акробата» государству.
В течение двадцати лет о работе Марка Шагала никто не вспоминал — пока в 2024 году на должность не заступила новая начальница таможни Эстель Роклин. Она хотела вновь сделать доступными для публики произведения, конфискованные таможенниками. Ведомство решило передать работу в дар, а не выставлять её на аукцион. Теперь полотно Шагала экспонируется в Музее изящных искусств в Безансоне, хотя и не на постоянной основе, поскольку бумага очень чувствительна к свету.
Эксперты оценивают стоимость работы относительно невысоко — в несколько тысяч евро. Эта сумма меркнет по сравнению со стоимостью живописных полотен мастера. Самой дорогой работой Шагала, проданной на аукционе, стало полотно 1928 года «Влюбленные»: в 2017 году на торгах Sotheby’s оно ушло с молотка за рекордные $28,5 млн.