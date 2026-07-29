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Симптомы нездоровья Лукашенко налицо

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  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 29.07.2026, 9:32
  • 1,292
Симптомы нездоровья Лукашенко налицо

О чем сигнализирует создание «союза меча и орала».

Работники военкоматов отправились в поля выполнять поручение Лукашенко приобщить к дисциплине нерадивых участников жнива. Сообщения пресс-службы Минобороны звучат словно сводки с фронтов:

«Представители военных комиссариатов Минщины посетили сельхозпредприятия и хозяйства Клецкого, Пуховичского, Слуцкого районов. Военкомы пообщались с руководством и работниками предприятий, оценили производственные мощности и содержание хозяйств, ознакомились с ходом уборки урожая в полях.

Особое внимание уделено вопросам организации труда и соблюдения трудовой дисциплины в период уборочной кампании».

«Армия как донор дисциплины. Военные комиссары Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей посещают сельхозпредприятия регионов, реализуя поручения Александра Лукашенко».

Уточнение о том, что эти нелепые гастроли военных по полям и мехдворам организованы исключительно во исполнение приказа правителя, красной строкой проходят через каждое такое сообщение.

Военные словно оправдываются, всякий раз напоминая, кто именно является учредителем этого «союза меча и орала». И кто отправил их выполнять поручения, очевидно выходящие за рамки полномочий и служебных инструкций.

Привлечение военных к уборочной в абсолютном большинстве цивилизованных стран означает наличие чрезвычайной ситуации. Наводнение века, угрожающая урожаю небывалая засуха и прочие катаклизмы.

В Беларуси таким катаклизмом является выстроенная Лукашенко система управления, в том числе и в аграрной отрасли. Она деградирует, ей очевидно становится все хуже.

Симптомы нездоровья налицо: мор скота в отсутствие эпидемий, заставляющий искать работников за тысячи километров от дома, кадровый голод. И провал проедающих миллионы из бюджета потемкинских проектов, как тот же агрохолдинг «Купаловское».

Обещая отправить в армию тех, кто не справляется с уборкой, Лукашенко ведет себя, как отчаявшийся уложить спать детей родитель, пугающий угрозами отдать их «чужому дяде».

Но проблема в том, что «дети» давно выросли. И уже не раз обозначили желание жить самостоятельно.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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