NYT: Иран планировал ударить баллистикой по украинскому порту

NYT: Иран планировал ударить баллистикой по украинскому порту1
- 29.07.2026, 9:58
Дипломатические усилия позволили стабилизировать ситуацию.
Иран рассматривал возможность нанесения ракетного удара по морскому порту в Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну в Каспийском море, однако активные дипломатические усилия на данный момент позволили стабилизировать ситуацию. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на заявления европейских и иранских официальных лиц.
«Некоторые источники заявили, что ожидают, что Иран запустит по Украине баллистическую ракету с небольшой боеголовкой, чтобы совершить символический жест, но нанести относительно небольшой ущерб. Другие официальные лица заявили, что целью, вероятно, станет один из украинских портов на Черном море», - пишет издание.
В то же время NYT подчеркивает, что любой ракетный удар, нанесенный Ираном по Украине, станет резкой эскалацией конфликта и может привести к развязыванию более масштабной войны, учитывая напряженность в отношениях между двумя странами из-за союза Ирана с Россией.
По данным источников издания, иранские чиновники заявили, что надеются, что конфликт закончится после их ответного удара, однако западные чиновники предупредили, что предсказать реакцию Украины сложно.
Мехди Рахмати, аналитик, близкий к иранскому правительству, отметил, что, хотя некоторые иранские политические деятели призывали нанести ответный удар по Украине, другие советовали проявить сдержанность.
«Украина – это не маленькая и незначительная страна. У нее есть боевой опыт и материально-техническая поддержка со стороны Америки и Европы. Мы ничего не выиграем, создав новый фронт в этой войне», – отметил он.
Тем не менее, остается неясным, как долго удастся сдерживать напряженность, подчеркивает NYT.