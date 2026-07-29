Саудовская Аравия вступила в войну с Ираном 29.07.2026, 22:37

Королевство присоединилось к американским ударам по поддерживаемым Тегераном шиитским группировкам в Ираке.

Саудовская Аравия впервые открыто вступила в войну с Ираном, присоединившись к американским ударам по поддерживаемым Тегераном шиитским группировкам в Ираке. Как сообщают The New York Times, перед этим Иран выпустил ракеты по американской базе в Иордании, а затем Вашингтон и Эр-Рияд нанесли совместный удар по связанным с Ираном формированиям. Корпус стражей исламской революции также заявил об атаке на три нефтяных танкера в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), удары были нанесены по связанным с КСИР формированиям, которые, как утверждает Вашингтон, готовили атаки на американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на более чем 30 атак беспилотников за последние 72 часа. По словам американского чиновника, которого цитирует The New York Times, были уничтожены около 20 иранских военных и технических советников.

Силы народной мобилизации Ирака (PMF), объединяющие преимущественно поддерживаемые Ираном шиитские группировки, подтвердили удары по своим базам и сообщили о гибели не менее 20 бойцов. Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди назвал совместную американо-саудовскую операцию «неприемлемой агрессией». В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что удары были согласованы с иракским правительством.

Представитель Минобороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что поддерживаемые Ираном группировки запускали беспилотники по нефтяным объектам королевства с территории Ирака. По его словам, Эр-Рияд нанёс ответные удары, «реализуя право на самооборону». При этом чиновник подчеркнул, что Королевство не стремится к эскалации.

Иран осудил американо-саудовские удары, назвав их нарушением международного права и частью стратегии США и Израиля по расширению войны на Ближнем Востоке. На фоне нового витка эскалации нефть Brent подорожала примерно на 5%, до 88,5 доллара за баррель, из-за опасений перебоев с поставками через Ормузский пролив.

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