Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны11
- 29.07.2026, 21:42
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Он утверждает, что война имеет «искупительное значение».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил книгу «Война. За пределами видимых причин и следствий», в которой утверждает, что исход войн «определяется богом», а побеждает «тот, кто находится на стороне света». Как сообщает пресс-служба РПЦ, книга, выпущенная Издательством Московской Патриархии, посвящена «метафизике войны». По утверждению патриарха, война имеет «искупительное значение», затрагивает «метафизические рубежи и целеполагание России», а также «расовый аспект войны», передает The Moscow Times.
«Поскольку всё в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом, и выигрывает тот, кто находится на стороне света. Наше земное призвание — быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы», — говорится в аннотации к изданию. В книге также утверждается, что русский народ «имеет силу побеждать» и не должен «уклоняться от исторической обязанности быть победителями». Кроме того, по мнению патриарха, такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм и победа, следует рассматривать «под особым углом духовного зрения».
Патриарх Кирилл с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину последовательно поддерживает российскую агрессию. Ранее он заявлял, что российские военнослужащие, участвующие в войне, не нарушают заповедь «не убий». Глава РПЦ также призывал россиян благодарить бога за «благополучное время», которое, по его словам, стране обеспечил Владимир Путин, называл развязавшего войну российского президента «примером доброго христианина» и убеждал участников войны помнить о вечной жизни, обещая им спасение в случае гибели на поле боя.
За поддержку российского вторжения страны Евросоюза неоднократно предлагали включить патриарха Кирилла в санкционные списки, однако согласовать персональные ограничения против предстоятеля РПЦ ЕС до сих пор не удалось.