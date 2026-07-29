Маск завершил двухлетнюю «войну» с рекламодателями из-за бойкота Х 29.07.2026, 21:17

Илон Маск

Фото: Reuters

Стороны пришли к соглашению и заявили о намерении «перезапустить отношения».

X Corp (бывший Twitter) и Всемирная федерация рекламодателей (WFA) объявили о прекращении затяжного судебного разбирательства. Стороны пришли к соглашению, условия которого не разглашаются, однако заявили о намерении «перезапустить отношения», пишет Financial Times.

После покупки платформы Илоном Маском доходы X резко сократились. В 2024-м бизнесмен инициировал судебный иск, обвинив некоторые бренды и созданный WFA Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) в организации незаконного бойкота.По данным Financial Times, среди ответчиков Маска были в том числе компании Unilever (производство средств личной гигиены и бытовой химии), Mars (сладости, корма для домашних животных), а также аптечная сеть CVS Health.

«Два года мы пробовали мир, теперь — война», — написал тогда Маск в соцсети.

Истец утверждал, что рекламные агентства намеренно избегали платформы, используя стандарты безопасности контента для подавления свободы слова. Рекламодатели, в свою очередь, настаивали на праве распоряжаться маркетинговыми бюджетами по собственному усмотрению.

WFA подтвердила, что не будет создавать или перезапускать инициативу GARM или подобные ей структуры. Стороны пришли к консенсусу в вопросе важности инноваций в области Brand Safety (безопасности брендов), чтобы обеспечить комфортное размещение рекламы рядом с контентом.

Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд (позднее переименовал его в X). В ходе сделки стоимость платформы оценили в $33 млрд без учета долга. До покупки Маском Twitter, Inc. была публичной компанией. Бизнесмен заявил, что планирует ослабить ограничения на контент и сделать соцсеть «самой уважаемой рекламной платформой».

В 2025-м Маск продал X своему стартапу xAI, занимающемуся разработками в сфере искусственного интеллекта.

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