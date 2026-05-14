На хуторе у белоруса живет дикий кабан, который обожает Snickers

На хуторе у белоруса живет дикий кабан, который обожает Snickers1
- 14.05.2026, 13:25
- 2,076
Видео с ним набирают тысячи просмотров и сотни добрых комментариев.
Думаете, любимое лакомство диких кабанов — желуди или в крайнем случае кукуруза? А вот и нет! На хуторе у одного белоруса живет кабанчик Фимка, который обожает Snickers и прочие «человеческие» сладости. Хозяин необычного питомца ведет блог в TikTok, где рассказывает про их веселые будни, пишет Onliner.
В роликах, которые снимает мужчина, видно, что человек и дикий кабан, вопреки законам природы, отлично ладят. Они вместе гуляют по лесу, Фимец, совсем как собака, виляет хвостом и радостно бежит к хозяину, когда тот его зовет:
— Иди сюда, мой шоколадоприемник!
Судя по всему, сладкое, а особенно шоколад, особая любовь Фимки. Так, например, на одном из видео кабанчик устал, лег на лесную тропинку и никуда не хочет идти. Но как только слышит слово «Сникерс», силы у него откуда-то появляются.
— Фим, пошли, шоколад получишь! «Сникерс» получишь! Пойдем, маленький, чуть-чуть осталось, — подбадривает кабанчика автор ролика.
@fimka_svinka25 Услышав слово «сникерс»,пробудил в себе второе дыхание парасэк🐗🤗🤗🤗 #рекомендации #animals #friends #беларусь #дикийкабан ♬ оригинальный звук - Fimka_Svinka25
А еще Фимка обожает водные процедуры. Хозяин с большой нежностью реагирует на все, что бы ни делал его питомец. И каждый раз находит для него новые ласковые и немного ироничные слова: «Ты мой Ихтиандр хрюкающий! Купайся, купайся!Ты все-таки морская свинка или речная».
@fimka_svinka25 Маленький,сладкоежка мой🐗🤗🤗🤗 #рекомендации #беларусь #дикийкабан #friends #animals ♬ оригинальный звук - Fimka_Svinka25
Видео про Фимку набирают тысячи просмотров и сотни добрых комментариев. Люди умиляются сладкоежке, шутят и даже... немного завидуют:
«Пупсик сладенький!»
«Жизнь, которую я хочу».
«Как ему подарить Snickers?»
«Ахаха, это я пытаюсь вытащить мужа на море».