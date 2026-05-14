закрыть
14 мая 2026, четверг, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На хуторе у белоруса живет дикий кабан, который обожает Snickers

1
  • 14.05.2026, 13:25
  • 2,076
На хуторе у белоруса живет дикий кабан, который обожает Snickers

Видео с ним набирают тысячи просмотров и сотни добрых комментариев.

Думаете, любимое лакомство диких кабанов — желуди или в крайнем случае кукуруза? А вот и нет! На хуторе у одного белоруса живет кабанчик Фимка, который обожает Snickers и прочие «человеческие» сладости. Хозяин необычного питомца ведет блог в TikTok, где рассказывает про их веселые будни, пишет Onliner.

В роликах, которые снимает мужчина, видно, что человек и дикий кабан, вопреки законам природы, отлично ладят. Они вместе гуляют по лесу, Фимец, совсем как собака, виляет хвостом и радостно бежит к хозяину, когда тот его зовет:

— Иди сюда, мой шоколадоприемник!

Судя по всему, сладкое, а особенно шоколад, особая любовь Фимки. Так, например, на одном из видео кабанчик устал, лег на лесную тропинку и никуда не хочет идти. Но как только слышит слово «Сникерс», силы у него откуда-то появляются.

— Фим, пошли, шоколад получишь! «Сникерс» получишь! Пойдем, маленький, чуть-чуть осталось, — подбадривает кабанчика автор ролика.

@fimka_svinka25 Услышав слово «сникерс»,пробудил в себе второе дыхание парасэк🐗🤗🤗🤗 #рекомендации #animals #friends #беларусь #дикийкабан ♬ оригинальный звук - Fimka_Svinka25

А еще Фимка обожает водные процедуры. Хозяин с большой нежностью реагирует на все, что бы ни делал его питомец. И каждый раз находит для него новые ласковые и немного ироничные слова: «Ты мой Ихтиандр хрюкающий! Купайся, купайся!Ты все-таки морская свинка или речная».

@fimka_svinka25 Маленький,сладкоежка мой🐗🤗🤗🤗 #рекомендации #беларусь #дикийкабан #friends #animals ♬ оригинальный звук - Fimka_Svinka25

Видео про Фимку набирают тысячи просмотров и сотни добрых комментариев. Люди умиляются сладкоежке, шутят и даже... немного завидуют:

«Пупсик сладенький!»

«Жизнь, которую я хочу».

«Как ему подарить Snickers?»

«Ахаха, это я пытаюсь вытащить мужа на море».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин