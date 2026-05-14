Власти РФ запретили публиковать последствия ударов беспилотников в Москве 14.05.2026, 6:04

В последнее время атаки БПЛА на столицу РФ усилились.

Антитеррористическая комиссия Москвы запретила публиковать фото, видео и любую информацию о последствиях атак беспилотников, диверсий и терактов. Ограничения ввели для СМИ, организаций, экстренных служб и жителей российской столицы.

Об этом сообщает DW.

Согласно протоколу заседания антитеррористической комиссии Москвы, как сообщает DW, запрещено распространять любые материалы о последствиях атак беспилотников и других инцидентов, связанных с угрозой для жизни людей и инфраструктуры.

Издание сообщает, что ограничения касаются всех категорий граждан и организаций, включая журналистов и экстренные службы.

В документе указано, как сообщает DW, что распространять информацию разрешено только в случае ее публикации Минобороны РФ, мэрией Москвы или официальными ресурсами властей.

Также источником отмечается, что обращения в правоохранительные органы не подпадают под запрет, если не являются публичными.

Как сообщает DW, формулировки решения позволяют трактовать запрет максимально широко.

Под ограничения фактически может попасть любая информация о чрезвычайных происшествиях без официального подтверждения, сообщает издание. Это существенно ограничивает возможности независимого освещения событий.

Источник информирует, что запрет действует на неопределенный срок, сообщает издание. За нарушение предусмотрены административные штрафы: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com